Мэр Казани Метшин передал Путину слова поддержки зарубежных коллег
Мэр Казани Ильсур Метшин во время церемонии вручения государственных наград в Кремле передал российскому лидеру Владимиру Путину слова поддержки зарубежных коллег. Об этом пишет ТАСС.
Он напомнил, что при поддержке МИД России была создана Ассоциацию городов и муниципалитетов стран БРИКС+.
«Я с удовольствием передаю слова и надежды, и большой поддержки моих коллег — зарубежных мэров», — сказал Метшин.
Ранее Путин вручил министру иностранных дел Сергею Лаврову орден Святого апостола Андрея Первозванного.