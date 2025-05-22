Мэр Казани Метшин передал Путину слова поддержки зарубежных коллег

Мэр Казани Ильсур Метшин во время церемонии вручения государственных наград в Кремле передал российскому лидеру Владимиру Путину слова поддержки зарубежных коллег. Об этом пишет ТАСС.

Он напомнил, что при поддержке МИД России была создана Ассоциацию городов и муниципалитетов стран БРИКС+.

«Я с удовольствием передаю слова и надежды, и большой поддержки моих коллег — зарубежных мэров», — сказал Метшин.

Ранее Путин вручил министру иностранных дел Сергею Лаврову орден Святого апостола Андрея Первозванного.