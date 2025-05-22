В Госдуме предложили усилить контроль за курьерской деятельностью мигрантов

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил усилить контроль за мигрантами и ввести для них обязательное лицензирование курьерской деятельности. Об этом сообщает телеканал «360.ru».

По словам парламентария, с помощью лицензий можно будет дополнительно контролировать незаконную миграцию и отследить нелегальные доходы иностранцев. Чтобы получить лицензию, гражданам зарубежных стран придется вставать на учет, проходить проверку и оплачивать пошлину, чтобы после этого выходить на работу.

Также политик предложил ввести номерной жетон для каждого курьера, чтобы в случае какого-либо происшествия его можно было быстро найти.

Ранее Миронов предложил запретить мигранткам бесплатно рожать в России. По его мнению, это снизит нагрузку на здравоохранение и налогоплательщиков.