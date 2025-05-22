Президент России Владимир Путин впервые вручил звезду Героя России женщине — участнице специальной военной операции. Медсестра Людмила Болилая закрыла собой тяжелораненого бойца во время обстрела со стороны украинских националистов.

Как ранее сообщалось, ефрейтор Болилая, оказывая неотложную помощь раненым военнослужащим в зоне обстрела, накрыла своим телом одного из пострадавших. Женщина приняла все поражающие элементы и осколки на себя, получив ранения. Боец был спасен.

За героизм, мужество, отвагу, самоотверженность и самопожертвование, проявленные при исполнении воинского долга, Людмила Болилая была представлена к званию Героя России. Она стала первой женщиной, удостоенной этой высокой награды за подвиг на специальной военной операции.

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В четверг, 22 мая, президент Владимир Путин лично вручил отважной медсестре медаль "Золотая звезда", сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отмечал, что российская армия ведет тяжелую ежедневную работу — гонит врага с русской земли. При этом президент Владимир Путин указывал, что все наши граждане вносят вклад в будущую победу, добиваясь восстановления мира.

Также президент подчеркивал: ошибки врагов России всегда были основаны на недооценке характера россиянина. Наши люди "сознательно идут на гибель, чтобы спасти своих товарищей", причем "только в России это возможно в таком виде".