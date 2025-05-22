Трое космонавтов получили золотые звезды Героя РФ из рук президента

Президент РФ Владимир Путин вручил золотые звезды Героев России Константину Борисову, Александру Гребенкину и Николаю Чубу. Одновременно им присвоено почетное звание Летчиков-космонавтов РФ.

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Космонавты-испытатели Борисов, Гребенкин и Чуб в разное время в 2023-2024 годах совершали полет на орбиту. На счету Чуба также два выхода в открытый космос общей продолжительностью более 12 часов.

О космонавтах

Николай Чуб родился 10 июня 1984 года в городе Новочеркасске Ростовской области. С мая 2023-го проходил подготовку в составе основного экипажа МКС-70/71 в качестве бортинженера корабля "Союз МС-24" и бортинженера МКС-70/71. В первый космический полет отправился 15 сентября 2023 года вместе с космонавтом Роскосмоса Олегом Кононенко и астронавтом NASA Лорел О'Хара.

Чуб совершил выход в открытый космос 25 октября 2023 года вместе с Кононенко, продолжительность внекорабельной деятельности составила 7 часов 41 минуту. Космонавт вернулся на Землю в составе экипажа транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-25" 13 сентября 2024 года вместе с Кононенко и астронавтом НАСА Трейси Дайсон. Длительность космического полета экипажа МКС-70/71 составила 374 суток.

Александр Гребенкин родился 15 июля 1982 года в городе Мыски Кемеровской области. В марте 2023 года решением российской межведомственной комиссии Гребенкин был включен в экипаж корабля Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов между Роскосмосом и NASA. В августе NASA утвердило его членом экипажа рабочей миссии Crew-8 на МКС.

4 марта 2024 года вместе с коллегами по экипажу - астронавтами Мэттью Домиником, Майклом Барраттом и Джанетт Эппс - стартовал с площадки Космического центра имени Кеннеди NASA в штате Флорида на пилотируемом корабле Crew Dragon в качестве специалиста миссии Crew-8 и бортинженера МКС-71. 5 марта 2024 года Crew Dragon с экипажем миссии Crew-8 причалил к узловому модулю Harmony американского сегмента Международной космической станции (МКС). 25 октября 2024 года Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе. Продолжительность экспедиции составила 235 суток.

Константин Борисов родился 14 августа 1984 года в Смоленске. С октября 2018 года по ноябрь 2020-го проходил общекосмическую подготовку - летную подготовку на самолете Л-39; специальную парашютную подготовку, тренировки в условиях невесомости, воспроизводимые на борту самолета-лаборатории Ил-76МДК; испытания в сурдокамере; водолазную подготовку, а также тренировки по выживанию в различных климатогеографических зонах.

11 января 2021 года назначен на должность космонавта-испытателя. 26 августа 2023 года вместе с коллегами по экипажу астронавтами Жасмин Могбели, Андреас Могенсен и Сатоси Фурукава стартовал на американском пилотируемом корабле Crew Dragon в качестве специалиста миссии Crew-7 и бортинженера МКС-70. 12 марта 2024 года Crew Dragon с экипажем миссии Crew-7 после 199-суточной экспедиции приводнился возле побережья штата Флорида.