Хинштейн поехал в Москву после встречи с Путиным

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поехал в Москву после оценки своей работы со стороны президента России Владимира Путина. Об этом сообщил глава региона в Telegram-канале.

«Сегодня одним днем работаю в Москве, сейчас подъезжаем к столице. Накануне, будучи в Курске, президент сказал, что у меня неплохо получается выбивать деньги. Буду стараться соответствовать такой высокой оценке со стороны Владимира Владимировича», — сказал он.

По словам чиновника, в Курской области существует много проблем и задач, решить которые только своими силами нельзя. Хинштейн добавил, что рассчитывает на успешное проведение всех запланированных переговоров и получение поддержки.

Хинштейн рассказал, о чем говорил с Путиным наедине в машине

Накануне Путин на совещании с главами муниципалитетов в Курской области пошутил, что Александра Хинштейна назначили врио губернатора региона потому, что он «хочет все побольше».

В ходе совещания Путин спросил главу Глушковского района Павла Золотарева, на сколько километров нужно отодвинуть Вооруженные силы Украины (ВСУ) от российской границы. Чиновник ответил, что Сумы должны стать российской территорией.