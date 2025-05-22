Песков: Украине передали список для обмена «1000 на 1000»

Песков: Россия передала Украине список людей для обмена «1000 на 1000»
Россия передала Украине список людей для обмена по формуле «1000 на 1000», теперь Москва ждёт такой же список от Киева. Это подтвердил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы действительно передали наш список. Встречный список из Киева пока не получили. Ждём», — цитирует его Интерфакс.
16 мая глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский сообщил о подготовке обмена пленными с Украиной по формуле «1000 на 1000».