О переговорах и «выстреле в ногу» ЕС: главные заявления Пескова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 мая ответил на вопросы журналистов о следующем этапе переговоров с Украиной и новых ограничениях со стороны ЕС. «Рамблер» собрал главные заявления Пескова.

Переговоры в Ватикане

Газета The Wall Street Journal сообщила, что переговоры между Россией и Украиной на «низком уровне» продолжатся в Ватикане. По данным издания, встреча состоится в середине июня. Однако Песков заявил, что никаких конкретных договоренностей по поводу следующего этапа переговоров пока нет, передает РИА Новости.

Утечки из разговора Трампа с лидерами ЕС

Также WSJ писала, что в ходе телефонного разговора 19 мая президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что Путин не готов прекратить конфликт на Украине на фоне успехов российской армии. По словам собеседников WSJ, европейские лидеры впервые услышала от Трампа такое заявление о президенте России. Несмотря на это, Трамп не захотел усиливать санкции, утверждают собеседники газеты.

Песков подчеркнул, что в Кремле не знакомы с содержанием беседы Трампа с европейскими лидерами. В то же время представитель Кремля отметил, что официальное заявление Трампа не совпадает с сообщениями WSJ.

«То, что мы знаем, контрастирует с тем, что было написано в упомянутой вами статье», - сказал Песков.

Обмен пленными с Украиной

Песков заявил, что Россия заинтересована в проведении обмена пленными с Украиной в формате «тысяча на тысячу» как можно скорее, передает ТАСС. Он отметил, что это «достаточно трудоемкий» вопрос и сейчас оперативно ведется работа «по обмену конкретными именами».

«ЕС стреляет себе в ногу»

Песков назвал «выстрелом себе в ногу» решение ЕС ввести новые заградительные пошлины на импорт сельхозпродукции и удобрений из РФ и Белоруссии. Он подчеркнул, что в итоге ЕС получит азотные удобрения по более высокой цене, но не такого хорошего качества.

О планах Путина посетить ДНР и ЛНР

Песков сообщил, что планы визита Путина в Донецк и Луганск есть, со временем они будут осуществлены, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Путин активно посещает российские регионы.

О возвращении западных компаний

По словам Пескова, Россия заинтересована в возвращении на свой рынок компаний, которые покинули страну «с соблюдением всех правил», сообщает РИА Новости. В то же время Песков призвал не забегать вперед, отметив, что «пока никто никуда не возвращается».