Депутаты Госдумы прорабатывают вопрос о социальных гарантиях для писателей

Депутаты Госдумы РФ прорабатывают вопрос об обеспечении писателей социальными гарантиями, сообщил президент XXXIV международного кинофорума "Золотой Витязь", первый замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества и вопросам общественных и религиозных объединений народный артист России Николай Бурляев в ходе круглого стола.

"Нет такой профессии [официально в России на данный момент] - писатель. Пытаемся сейчас в Госдуме обеспечить социальные гарантии для писателей. Они не обеспечены социально, не защищены никак", - сказал Бурляев.

С 22 по 29 мая 2025 года в Севастополе в рамках XVI Международного славянского форума искусств "Золотой витязь" проходит XXXIV Международный кинофорум "Золотой витязь", посвященный 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Запланированы бесплатные кинопоказы 152 конкурсных и 35 внеконкурсных игровых, документальных, анимационных, студенческих, дебютных и детских фильмов из 19 стран, а также мастер-классы, творческие встречи, концерты и другие мероприятия.

МКФ "Золотой витязь" проводится с 1992 года. Целями кинофорума заявлены развитие культурного обмена, взаимопонимания между народами и сотрудничества между кинематографистами всего мира. Конкурсная программа "Золотого витязя" в 2025 г. состоит из шести категорий: игровые фильмы, анимационные ленты, документальные короткометражные фильмы, документальные полнометражные фильмы, фильмы для детей, студенческие и дебютные ленты. В рамках МКФ зрители также могут посетить ретроспективные и внеконкурсные показы.

ТАСС является генеральным информационным партнером кинофорума.