Удары беспилотников, осуществляемые ВСУ по российской территории, свидетельствуют о том, что западные страны подталкивают киевские власти к продолжению осуществления террористических актов. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Атаки беспилотников ВСУ на РФ доказывают, что Запад науськивает киевский режим на продолжение террористических действий», — сказала Захарова.

Ее слова передает ТАСС.

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Она также добавила, что западные государства осознают: с помощью террористических атак Киев не способен изменить подход Москвы. Дипломат добавила, что на поле боя киевский режим уже не может достичь никаких преимуществ, однако Украине нужна «демонстрация деятельности».

«При этом некая демонстрация деятельности им (Киеву — прим. URA.RU) необходима. Отсюда беспилотники, атаки на мирные объекты, на гражданскую инфраструктуру с пониманием того, что они будут отражены и с пониманием того, что на позицию России это не повлияет», — отметила Захарова.

Ранее дипломат рассказала, что глава Белого дома Дональд Трамп активно участвует в поисках решения украинского конфликта. Поскольку американский лидер руководствуется национальными интересами своей страны. Этим, по мнению Захаровой, и объясняется его озабоченность и заинтересованность желанием разрешить конфликт между Россией и Украиной.