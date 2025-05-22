Независимая юридическая экспертиза ордеров МУС на «арест» российских должностных лиц подтвердила бездоказательность данного решения. Об этом заявил РИА Новости заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов.

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«За последние годы МУС стал послушной марионеткой в руках Запада. Под давлением своих кураторов данная инстанция приняла незаконное решение о выдаче ордеров на арест главы нашего государства», — сказал он.

Венедиктов отметил, что проведенная экспертиза констатировала о полном отсутствии доказательной базы по предъявленным обвинениям. Он также обратил внимание на неэффективность организации, которая при этом не стесняется злоупотреблять участием в «политических играх».

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что МУС является «гаагским убожеством» и примером «полного фиаско».

По словам Медведева, МУС превратился в инструмент «неоколониальной репрессии». Зампред Совбеза РФ отметил, что за все время действия трибунала среди подсудимых не было ни одного европейца или североамериканца.