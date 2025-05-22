В Совфеде оценили план Ермака по урегулированию конфликта на Украине
Ничего сверхъестественного в озвученных главой офиса президента Украины Андреем Ермаком шагах по урегулированию конфликта нет. Об этом заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с «Лентой.ру».
«Действительно, в Стамбуле договорились об обмене пленными и о продолжении переговоров. При этом даже было домашнее задание: расписать видение каждой из сторон, как это все может выглядеть», — сказал сенатор.
22 мая Ермак заявил, что позиция Киева по дальнейшим контактам с РФ заключается в обмене пленными в формате «1000 на 1000» и определении места для следующей встречи делегаций.
Кроме того, глава офиса президента Украины в очередной раз призвал «оказывать давление» на Россию.
До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что второй раунд переговоров РФ и Украины может пройти в Ватикане. По данным издания, в этой встрече планирует принять участие американская делегация во главе с госсекретарем США Марко Рубио.