В Кремле удивились новым предложениям исправить Конституцию
Дмитрия Пескова на брифинге попросили прокомментировать свежие инициативы чиновников и депутатов, призывающих внести очередные поправки в Конституцию.
Лидер СЗРП Сергей Миронов предложил исключить из Конституции пункт о двойном гражданстве. А глава СК РФ Александр Бастрыкин выразил пожелание закрепить в основном законе национальную идею.
Однако до Кремля эти инициативы пока не дошли.
«Я не слышал, что они (такие предложения) звучат. Я знаю, что было заявление Толстого (о поправках), потом ничего не звучало. Вы где слышали?», — поинтересовался Дмитрий Песков у журналистов.
По его словам, о предложениях Миронова и Бастрыкина «трудно что-то сказать», потому что сначала необходимо понять, «о чем конкретно идёт речь».
«Такого понимания пока нет», — сказал спикер Кремля.