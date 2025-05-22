В Кремле удивились новым предложениям исправить Конституцию

Дмитрия Пескова на брифинге попросили прокомментировать свежие инициативы чиновников и депутатов, призывающих внести очередные поправки в Конституцию.

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Лидер СЗРП Сергей Миронов предложил исключить из Конституции пункт о двойном гражданстве. А глава СК РФ Александр Бастрыкин выразил пожелание закрепить в основном законе национальную идею.

Однако до Кремля эти инициативы пока не дошли.

«Я не слышал, что они (такие предложения) звучат. Я знаю, что было заявление Толстого (о поправках), потом ничего не звучало. Вы где слышали?», — поинтересовался Дмитрий Песков у журналистов.

По его словам, о предложениях Миронова и Бастрыкина «трудно что-то сказать», потому что сначала необходимо понять, «о чем конкретно идёт речь».