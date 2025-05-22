Захарова: Запад науськивает Киев на продолжение террористических действий

Атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на территорию России доказывают, что Запад науськивает киевский режим на продолжение террористических действий. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это значит, что это террористический режим, который науськивается извне странами вот этого агрессивного меньшинства, для того чтобы пытаться продлить существование ущербной логики по нанесению России, как они там придумали, какого-то там стратегического поражения", - сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Запад понимает, что террористические атаки Украины не повлияют на позицию РФ, добавила она.