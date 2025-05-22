В Кремле затруднились прокомментировать предложения об изменениях в конституции

ТАССиещё 1

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока трудно прокомментировать предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, так как нет понимания, о чем именно идет речь.

В Кремле затруднились прокомментировать предложения об изменениях в конституции
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Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой выразил мнение, что в будущем в конституцию могут быть внесены существенные изменения. Также позднее руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил исключить из основного закона пункт о возможности двойного гражданства.

"Здесь трудно что-то сказать, нужно понимать конкретно, о чем идет речь. Такого понимания пока нет", - сказал представитель Кремля на брифинге.

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