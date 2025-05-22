В Кремле затруднились прокомментировать предложения об изменениях в конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока трудно прокомментировать предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, так как нет понимания, о чем именно идет речь.
Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой выразил мнение, что в будущем в конституцию могут быть внесены существенные изменения. Также позднее руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил исключить из основного закона пункт о возможности двойного гражданства.
"Здесь трудно что-то сказать, нужно понимать конкретно, о чем идет речь. Такого понимания пока нет", - сказал представитель Кремля на брифинге.