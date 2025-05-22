Песков сравнил статью WSJ о якобы неготовности Путина к миру со словами Трампа

Публикация о заявлении президента США Дональда Трампа о якобы неготовности российского лидера Владимира Путина к миру на Украине контрастирует с официальными заявлениями самого американского лидера. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что Трамп заявил Путину. <...> И мы знаем официальные заявления президента Трампа. То, что мы знаем, контрастирует с тем, что было написано в упомянутой вами статье", - сказал представитель Кремля, комментируя публикацию The Wall Street Journal (WSJ).

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Согласно публикации WSJ, Трамп заявил европейским лидерам, что Путин "считает, что движется к победе [на Украине]". Как отмечало издание, мнение, которое, предположительно, высказал Трамп в ходе разговора, сильно разнится с его публичными заявлениями по поводу желания и готовности Путина добиться завершения конфликта и впервые было озвучено лидерам европейских стран.