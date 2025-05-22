Захарова упрекнула ООН за отказ приезжать в Россию из-за Украины

Официальный представитель МИД Мария Захарова на Международных Лихачевских научных чтениях упрекнула представителей ООН из-за того, что они не посещали Россию из-за событий на Украине.

Дипломат обратилась к высокому представителю генсека ООН по Альянсу цивилизаций Мигелю Анхелю Моратиносу, напомнив, что представители ООН не приезжали в Россию последние годы по причине пандемии и кризиса на Украине, передает ТАСС.

Захарова подчеркнула, что структура ООН должна раскрывать свой потенциал именно во время мировых кризисов. Она также призвала строить активный, а не пассивный мир, защищающий суть цивилизации.

Международные Лихачевские чтения проходят в Петербурге 22 и 23 мая. В мероприятии принимают участие высокопоставленные представители ООН, российские ученые, дипломаты и общественные деятели.

В апреле Захарова обвинила генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в предвзятости и призвала организацию занять честную позицию в отношении событий на Украине.