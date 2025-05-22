Песков: Пока нет договоренности по новой встрече делегаций России и Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в различных источниках о том, что Россия и Украина якобы планируют провести новую очную встречу по мирному урегулированию в Ватикане на следующей неделе.

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"Конкретной договоренности о следующей встрече нет", - сказал он на брифинге в четверг. То же касается и места следующего тура переговоров. "Никаких не было договоренностей на этот счет", - заявил Дмитрий Песков.

Напомним, представители России и Украины провели первую за три года очную встречу 15 мая. Как рассказал глава делегации РФ, помощник главы государства Владимир Мединский, стороны договорились о проведении обмена военнопленными по формуле "1000 на 1000" и о передаче друг другу своего видения условий прекращения огня.

Кроме того, российская сторона приняла к сведению запрос Киева на прямую встречу лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.