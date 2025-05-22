Песков ответил на вопрос о дате обмена пленными «1000 на 1000» с Украиной

Работа по обмену пленными в формате «1000 на 1000», о котором договорились российская и украинская делегации во время переговоров в Стамбуле 16 мая, ведется достаточно оперативно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Этот вопрос достаточно трудоемкий. Там естественно работа ведется по обмену, обмену конкретными именами. Поскольку речь идет о тысячи на тысячу, то конечно это требует какое-то время. Эта работа продолжается, но еще раз повторяю достаточно оперативно», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, известна ли конкретная дата, когда произойдет обмен пленными.

Представитель Кремля добавил, что обе стороны заинтересованы в том, чтобы сделать это максимально быстро.

16 мая в Стамбуле состоялись первые с 2022 года прямые переговоры России и Украины. Одним из главных итогов стала договоренность сторон об обмене пленными в формате «1000 на 1000».

До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому почти некого отправлять на обмен пленными с РФ по формуле «1000 на 1000», поскольку столько российских бойцов у украинской стороны нет.

Картаполов добавил, что в обмене не будут принимать участия иностранные наемники, поскольку они являются «отдельной кастой».