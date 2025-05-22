Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в четверг, 22 мая, заявил, что герб у России один, и он с крестами.

— Я просто могу объяснить, что на кремлевской сайте на специальном разделе есть полноформатный наш герб, который всем абсолютно доступен. Далее это вопрос масштабирования. Если герб уменьшать, в какой-то момент кресты превращаются в ромбик. Абсолютно вопрос масштабирования, — цитирует Пескова Ura.ru.

Пресс-секретарь также категорически отверг информацию, что от Русской православной церкви (РПЦ) поступали просьбы изменить изображение герба.

Сайт Кремля изменил дизайн герба на странице

22 мая ряд СМИ писали о том, что администрация президента России изменила оформление государственного герба на официальном сайте Кремля и в соцсетях. В новой версии герба восстановлены традиционные кресты на державе и коронах двуглавого орла.

30 апреля на самой вершине горы Гуарайра Репано в столице Венесуэлы Каракасе была поднята гигантская копия Знамени Победы. Размеры полотна составляют 25 на 11 метров. Памятная церемония в Каракасе совпала с датой водружения настоящего Знамени над Рейхстагом в 1945 году.