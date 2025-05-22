Песков: просьбы РПЦ об использовании крестов в изображении герба не было

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что никаких просьб от Русской православной церкви (РПЦ) относительно использования христианских крестов в изображении российского герба на сайте Кремля не поступало.

"Не было такой просьбы", - сказал Песков журналистам.

"Что касается президентского сайта - это именно вопрос масштабирования [изображения]", - добавил он. Песков подчеркнул, что "иногда символика на какие-то маленькие предметы наносится, на ручки и так далее, но, естественно, тогда как таковой крест там не просматривается, и искать здесь какой-то злой умысел, наверное, было бы неверно".

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что в Кремле "все патриоты". "Мы знаем свой герб, и, естественно, мы им гордимся", - заключил он.