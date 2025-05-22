Останина: в Госдуме готовы расследовать вопрос о юридическом статусе СССР

Роспуск СССР был незаконным, его юридический статус требует рассмотрения, и депутаты готовы поднять этот вопрос. Об этом заявила ТАСС член ЦК КПРФ, глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Таким образом она прокомментировала слова советника президента РФ Антона Кобякова о том, что Советский Союз "юридически еще существует", так как процедура его роспуска была нарушена.

Останина напомнила, что на референдуме в 1991 году большинство граждан проголосовали за сохранение СССР.

"То есть и юридически, и политически, и с точки зрения человеческой, по сути дела, прекращение существования Советского Союза было незаконным, поскольку никто не наделял полномочиями ни [Станислава] Шушкевича, ни [Бориса] Ельцина, ни [Леонида] Кравчука подписывать так называемые Беловежские соглашения. И до сегодняшнего дня это юридически спорный документ", - сказала Останина, отметив, что "абсолютно согласна с советником президента".

"Я полагаю, что мы должны все-таки организовать расследование сегодня. И если уж эту позицию высказал советник президента, то, мне кажется, что за нами дело не станет. И мы готовы принять политическое решение, в Государственной думе будем говорить об этом", - заключила депутат.