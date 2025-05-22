В Госдуме предлагают запретить мигранткам бесплатные роды в России

Депутат Государственной Думы ФС РФ Сергей Миронов выступил с инициативой ограничить доступ мигранток к бесплатным родам на территории России, аргументируя это необходимостью снижения нагрузки на систему здравоохранения и бюджет.

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В интервью URA.RU парламентарий подчеркнул, что право на бесплатную медицинскую помощь в рамках обязательного страхования (ОМС) закреплено исключительно за гражданами РФ.

«Бесплатное здравоохранение в форме обязательного медицинского страхования распространяется только на граждан России. Что же касается иностранцев, то они имеют право получить полис ОМС, если официально работают в РФ и при этом работодатели не менее трех лет выплачивали за них страховые взносы. Все остальные должны платить», — заявил Миронов.

Политик предложил ввести обязательное требование к въезжающим: наличие полиса добровольного медицинского страхования. По его мнению, документ может быть оформлен как самим мигрантом, так и принимающей стороной, но должен предоставляться уже на этапе пересечения границы.

Идеальным сценарием, по словам депутата, станет предварительное приобретение страховки через зарубежные филиалы российских страховых компаний. Это, по его мнению, соответствует мировой практике. Нет причин идти другим путём и допускать неоправданные расходы за счёт граждан России, резюмировал Миронов.