В Госдуме объяснили активизацию атак дронов на Центральную Россию

Активизация атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Центральную Россию может быть связана со стартом переговорного процесса, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Красов.

«Переговорный процесс стартовал, и мы видим, что поддержка Украины со стороны некоторых стран Запада начинает постепенно ослабевать, хотя и остается значимой. А со стороны США — уже очень ослабла. Задача ВСУ сейчас — показать, что они способны к ведению боевых действий, способны сопротивляться, чтобы помощь и поддержка западных стран не прекратились окончательно», — сказал Красов.

При этом, по словам политика, Украина не способна демонстрировать больших успехов на поле боя, где регулярно терпит поражения и вынуждена отступать. Это, как считает депутат, также может быть причиной усиления атак дронов.

«ВСУ теряют один населенный пункт за другим. А запускать дроны, конечно, намного проще», — заметил собеседник «Ленты.ру».

По данным Минобороны, над Тульской областью за пять часов ночью 22 мая сбили 10 беспилотников. Всего над Россией перехватили 105 летательных аппаратов. Под удар также попали Московская, Орловская, Белгородская, Курская, Калужская, Воронежская, Липецкая, Смоленская и Брянская области.