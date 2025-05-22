Матвиенко предложила развивать межпарламентские контакты с ОАЭ в рамках БРИКС

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила развивать контакты с ОАЭ по парламентской линии в рамках БРИКС. Об этом она заявила на встрече с председателем Федерального национального совета ОАЭ Сакром Бен Гоббашем Саидом Гоббашем в рамках Невского международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге.

"В 2024 году в период российского председательства ваша страна стала полноценным членом БРИКС. Это очень важное, растущее, набирающее влияние в мире объединение государств. Активно развивается парламентское измерение БРИКС. В рамках российского председательства мы провели мощный парламентский форум стран БРИКС. Надеемся, вы будете всегда активным его участником", - сказала она.

Матвиенко отметила, что отношения между Россией и ОАЭ последние годы "развиваются по восходящей", происходят постоянные контакты лидеров, регулярные встречи на уровне правительств, парламентов, деловых кругов.

"Несмотря на сложную, турбулентную международную обстановку, наши страны продолжают активно взаимодействовать в самых разных сферах - политической, экономической, инвестиционной, в энергетике и других", - подчеркнула она.

Спикер Совета Федерации также отметила, что руководство РФ ценит содействие ОАЭ в организации обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Матвиенко поблагодарила делегацию ОАЭ за участие в Невском экологическом конгрессе, отметив, что в этой стране "уделяется особое внимание обеспечению баланса между устойчивым развитием и охраной окружающей среды". ХI Невский международный экологический конгресс проходит 22-23 мая в Санкт-Петербурге под девизом "Планета Земля: гармония человека и природы". ТАСС - информационный партнер мероприятия.