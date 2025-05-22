В СБ России высказались о «трибунале» против страны

Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов заявил, что инициатива Евросоюза по созданию «трибунала» против России — это попытка изъять средства у населения Европы. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщил Венедиктов, планы Евросоюза по созданию «трибунала» против России обсуждаются уже давно, а европейские лидеры регулярно делают заявления о намерении привлечь к ответственности представителей российского руководства.

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«По факту же данный псевдотрибунал — это ещё один способ отнять деньги у европейского населения, о чём прямо заявил генсек Совета Европы Ален Берсе», — приводит агентство слова заместителя секретаря Совбеза.

Также Венедиктов подчеркнул, что по замыслу ЕС данный орган должен взаимодействовать с Международным уголовным судом, который, по его словам, уже доказал свою бесполезность.

Ранее Александр Венедиктов заявил, что Евросоюз ведёт массированную идеологическую кампанию, подготавливая население к возможной войне с Россией.