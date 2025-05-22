Сенатор назвал условие для подписания мирного договора с Украиной

Сенатор Андрей Климов заявил НСН, что июньские переговоры в Ватикане могут стать результативными, если Трамп надавит на Киев и европейских кураторов, которые «ненавидят Россию».

Россия готова к подписанию мирного договора с Украиной, но для этого Вашингтону нужно провести серьезную работу с властями Киева, заявил НСН член комитета Совет Федерации по международным делам Андрей Климов. Новый раунд переговоров Украины и России пройдет в середине июня на территории Ватикана. Трамп заявил европейцам, что направит туда госсекретаря Марко Рубио и специального посланника Кита Келлога. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на разговор Трампа и европейцев после двухчасовой беседы с Путиным.

Климов обрисовал перспективы нового этапа переговорного процесса.

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«Представители Ватикана об этом говорили давно, но тут есть один вопрос. Ватикан находится в Риме, Рим – столица Италии, а это член НАТО и ЕС. Италия давно внесла в санкционный список очень много людей, среди которых и те, кто может участвовать с нашей стороны в переговорах. Приехать в Ватикан без решения этого вопроса невозможно, но существуют правила, которые позволят приостановить ограничения на время. Американские СМИ пишут, что с точки зрения Трампа наиболее удачный период для переговоров – середина июня. Надеюсь, Трамп эти все вопросы тоже учитывает. Мы не настаиваем на какой-то конкретной площадке, благодарны всем, кто готов помочь в этом вопросе», - отметил он.

По словам Климова, на данном этапе все зависит от Киева и европейских кураторов, которые ненавидят и Россию, и Трампа.

«Проблема не в месте проведения переговоров, а в тех, кто сидит в Киеве, а также в их кураторах. Нынешние европейские кураторы Киева ненавидят Россию и Трампа. Важно, чтобы украинская сторона была готова к этим переговорам, а не просто делала из этого очередное шоу. Тут не до шоу, надо решать серьезные вопросы. Мы готовы подготовить меморандум, затем можно приступить к подписанию договора. Но остается вопрос, а с кем подписывать? Уполномочено ли на это украинское государство? Такого рода нюансы можно замять, но это только теоретически. Вашингтону нужно проводить серьезную работу с фактической властью на Украине», - подытожил собеседник НСН.

Европейские лидеры будут до последнего уговаривать Украину не сдавать территории, так как для ЕС это личная катастрофа в геополитическом плане, заявил ранее немецкий политолог Александр Рар «Радиоточке НСН».