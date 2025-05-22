Депутат Делягин попросил проверить "Ельцин-центр"

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин обратился в СК, МВД, Минюст и прокуратуру с просьбой проверить деятельность "Ельцин-центра" в связи с проведением ими мероприятий под руководством гражданки Израиля, которые депутат счел антироссийскими. Об этом сказано в тексте документа, с которым ознакомился ТАСС.

"В различных телеграм-каналах опубликованы статьи со скриншотами о возможных нарушениях в деятельности фонда "Президентский центр Б. Н. Ельцина" (г. Екатеринбург), связанных с проведением антироссийских мероприятий, организатором которых является первый заместитель исполнительного директора - гражданка Израиля Людмила Телень", - сказано в заявлении Делягина.

В нем приводятся ссылки на публикации в телеграм-каналах, связанные с Телень и ее деятельностью в "Ельцин-центре".

Заявитель просит провести доследственную проверку по указанным им фактам. Аналогичные по содержанию заявления Делягин направил главам МВД, Минюста и в Генпрокуратуру.