Владимир Зеленский не имеет права выступать от имени украинского народа, заявил RT член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Абсурдно, если свою подпись под документами, касающимися мирного урегулирования, будет ставить лицо, утратившее полномочия. Зеленский утратил свою легитимность, и то, что происходит на Украине сейчас — это узурпация, а отказ киевского режима проводить выборы под предлогом военного положения — попытки Зеленского и его клики всеми силами держаться за власть», — считает Белик.

Зеленский не имеет права выступать от имени украинского народа, подчеркнул он.

«А его подпись под важными двусторонними документами чревата тем, что в один момент он может от нее отказаться. Для киевского режима «законность» и «легитимность» — понятия, которыми он жонглирует в зависимости от собственных шкурных интересов и интересов своих хозяев», — заключил собеседник RT.

Ранее посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Владимир Зеленский не подходит на роль подписанта меморандума о мирном урегулировании вооружённого конфликта.