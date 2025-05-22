Владимир Зеленский не легитимен и не может подписывать меморандум с Россией, так как документ в этом случае может быть признан недействительным. Об этом заявил ТАСС директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин.

Срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года. Киев отказался проводить новые выборы, ссылаясь на действующее военное положение, введенное в феврале 2022 года. При этом президент США Дональд Трамп заявил о необходимости выборов на Украине, так как рейтинг одобрения Зеленского составляет всего четыре процента.

«Важно то, чья подпись [на документах], потому что сейчас нынешний их «руководитель» уже давно потерял даже внутреннюю легитимность, не то, что внешнюю. Соответственно, могут быть проблемы с действительностью любого договора, который подписывается таким лицом», - пояснил директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин.

По словам дипломата, нужно быть точно уверенным, что с украинской стороны подписывает договоренность об урегулировании «человек, который имеет на то мандат народа», «иначе будут проблемы», поэтому на эту роль и не походит Зеленский.

Директор правового департамента МИД РФ также отметил, что

народ Украины должен «в свободном волеизъявлении определил своего нового руководителя».

«Тогда будет легитимный подписант. А сейчас идет речь о каких-то внутренних требованиях украинской конституции. По идее, если формально смотреть, это у главы парламента какие-то полномочия по подписанию. Позволят ли это ему делать внутри собственной страны - большой вопрос», - констатировал он.

В свою очередь посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заметил, что нюанс по поводу того, кто со стороны Украины имеет право подписывать меморандум, «будет учитываться» при подготовке документа, пишет РИА Новости.

«Мы уж точно не хотим оставить правовые лазейки для признания его ничтожным с юридической точки зрения», - заметил Мирошник.

Слуцкий: проект меморандума о мирном договоре РФ и Украины готовится

Ранее по итогам телефонных переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва готова работать с украинской стороной над меморандумом будущего мирного договора. Этот документ будет включать принципы соглашения, сроки и другие вопросы, включая возможное прекращение огня «на определенное время при достижении соответствующих договоренностей».