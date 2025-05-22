Владимир Зеленский не подходит на роль подписанта меморандума о мирном урегулировании вооружённого конфликта, заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Зеленский не подходит на роль подписанта меморандума об урегулировании конфликта из-за его правового статуса», — так в своём Telegram-канале он прокомментировал заявление директора правового департамента МИД России Максима Мусихина по соответствующему вопросу.

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По словам Мирошника, при подготовке договора нелегитимность Зеленского будет учитываться, поскольку Москва не намерена закрывать глаза на юридические моменты.

Максим Мусихин заявил, что Киеву нужно новое руководство для подписания меморандума с Россией.