Хинштейн прокомментировал шутку Путина о присоединении Сумской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал фразу президента России Владимира Путина о возможном присоединении Сумской области, сославшись на семейную историю.

Он отметил, что его дед из Сумской области, намекнув, что у него есть личная связь с этим регионом.

— Так что это земля для меня совсем не чужая, — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Путин 21 мая ответил на слова о том, что Сумы должны стать территорией РФ. Он пошутил про назначение врио губернатора Курской области Александра Хинштейна.

Путин оценил идею сделать Сумы территорией России

Ранее Владимир Путин посетил Курскую область впервые с момента полного освобождения региона от Вооруженных сил Украины. В городе Курчатове российский лидер ознакомился с ходом строительства Курской АЭС-2.

Позже Александр Хинштейн рассказал, о чем говорил с президентом России Путиным во время поездки в автомобиле.

Спикер Совета Федераций Валентина Матвиенко выразила свою благодарность бойцам Вооруженных сил России за то, что они смогли освободить Курскую область от солдат Вооруженных сил Украины. Она добавила, что солдаты «убрали эту нечисть с нашей земли».