В Госдуме предложили снизить НДФЛ для ряда россиян

Депутаты Госдумы от фракции »Справедливая Россия — За правду» направили обращение министру финансов Антону Силуанову с предложением снизить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 8% для работников до 35 лет с невысокими доходами. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам соавтора инициативы, депутата Сергея Миронова, при общей низкой безработице в России ее уровень среди граждан 20-24 лет достигает 12,5%. Многие молодые люди испытывают проблемы с трудоустройством, утверждает парламентарий.

Он подчеркнул, что в начале карьеры у них небольшие зарплаты, с которых по полной взимаются налоги, что сокращает реальную зарплату на 30-40%.

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До этого Миронов заявил, что в Российской Федерации необходимо снизить налог на добавленную стоимость до 15%, а также обнулить налог на добавочную стоимость (НДС) на базовые продукты питания.

По словам депутата, если этого не сделать, то «все индексации пенсий и зарплат бюджетников и дальше будет съедать инфляция, а люди будут работать за еду».

Ранее в Госдуме предложили ввести дополнительную выплату для ряда бюджетников.