Украина стремится «угодить разным господам», продолжая атаковать территорию России даже во время переговоров сторон в Стамбуле. На такое нелогичное действие Киева указал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, передает ТАСС.

© Алексей Куденко/РИА «Новости»

«А это вот такой двуликий Янус, это двухдонное существование Украины. Они понимают стремление американцев максимально урегулировать этот процесс. И [президент Украины Владимир] Зеленский использует для этого некую псевдомирную риторику: согласие на ведение переговоров, о том, как Украина хочет мира и так далее. Но реальность, она там, на земле», — подчеркнул представитель российского внешнеполитического ведомства, комментируя удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по регионам РФ.

МИД: Украине нужно новое руководство для подписания меморандума с Россией