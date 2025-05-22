Бастрыкин предложил закрепить национальную идею в Конституции России

Национальную идею, в основу которой лягут традиционные ценности, необходимо закрепить в Конституции России.

Такое мнение высказал в беседе с ТАСС председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Среди традиционных ценностей он назвал жизнь, достоинство, права и свободы человека, семью, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, а также служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Именно на них, по словам Бастрыкина, и должна строиться национальная идея.

«И её нужно закрепить в Конституции Российской Федерации», — добавил глава СК.

В апреле сообщалось, что в России планируют создать толковый словарь духовно-нравственных ценностей.