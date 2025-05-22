Бастрыкин заявил о переизбытке насилия на телевидении и в интернете

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС заявил о переизбытке насилия на телевидении (ТВ) и в интернете. По его словам, этот фактор влияет на рост преступности среди подростков.

«Производители кино должны понимать эту взаимосвязь и думать о том, чтобы создавать произведения иного характера, которые, напротив, будут способствовать декриминализации и созидательному мышлению», — подчеркнул Бастрыкин.

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Ранее председатель СК России заявил, что сотрудникам правоохранительных органов необходимо активизировать работу по выявлению и пресечению деструктивного контента в интернете. Бастрыкин также отметил, что отсутствие жизненных ориентиров, дел и увлечений могут быть причинами подростковой преступности.