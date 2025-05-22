МИД: Украине нужно новое руководство для подписания меморандума с Россией

Украинцам необходимо выбрать новое руководство для подписания меморандума с Россией, глава парламента с юридической точки зрения может не подойти на роль подписанта. Об этом заявил директор правового департамента Министерства иностранных дел России Максим Мусихин.

Он отметил в беседе с ТАСС, что при подписании документа лицом, утратившим как внешнюю, так и внутреннюю легитимность, могут возникнуть проблемы.

В США оценят прогресс в урегулировании на Украине по меморандуму России

Ранее агентство сообщило, что Украина скорректирует состав делегации переговорщиков для работы с Россией.