Главе евродипломатии Кае Каллас следует после отстранения от ряда проектов оставить политическую деятельность и заняться домашними делами, заявил первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По мнению политика, действия Каллас наносят вред в связи с тем, что она не понимает текущих изменений в международной политике.

Джабаров уточнили, что чиновница не обладает достаточным политическим опытом, ссылается на непроверенные разведданные и не учитывает, что США уже не оказывают безоговорочной поддержки Евросоюзу и не стремятся быть союзниками сторонников жёсткой линии в Европе.

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Брюссель начинает признавать, что ошибся с назначением Каи Каллас на пост Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, сообщили ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

В ЕК пришли к выводу, пояснили в СВР, что Каллас за пять с половиной месяцев на посту высокого представителя так и не смогла выстроить рабочие отношения с руководителями большинства государств ЕС.

В связи с этим, уточнили в пресс-бюро, Каллас отстранили от подготовки документов стратегического планирования в области оборонной политики ЕС. Кроме того, ее роль в обсуждении темы украинского урегулирования свели к нулю.