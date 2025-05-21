Генсек НАТО: для мира необходим диалога Путина и Трампа

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что для достижения мира на Украине необходим диалог между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление Рютте сделал во время пресс-конференции во время его визита в Нидерланды. По словам генсека, контакты на высшем уровне между Россией и США необходимы для того, чтобы украинский конфликт начал двигаться в сторону мира.

«Такой звонок, который состоялся в понедельник, был необходим, такие дискуссии необходимы для движения вперед», — заявил он.

Помимо этого Рютте также заявил, что Трамп смог переломить тупиковую ситуацию, в которой оказался конфликт на Украине.

Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине не касается его страны напрямую.