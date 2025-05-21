Лавров раскрыл подход Путина и Трампа к долгосрочному миру на Украине

Выработка параметров долгосрочного мира на Украине решила бы проблему ликвидации первопричин украинского кризиса. За такой подход высказались президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Российский министр напомнил: первопричинами конфликта стали расширение НАТО на Восток и курс Киева на истребление всего русского. Разговор президентов завершился тем, что оба лидера высказались в пользу определения параметров долгосрочного мира.

Дональд Трамп ранее заявил о большом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине. Американский лидер уточнил, что прогресс достигнут в результате его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, передает ТАСС.