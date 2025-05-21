Рубио отказался выступать с оскорблениями в адрес Путина

Госсекретарь Марко Рубио отказался выступать с оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

Конгрессмен Билл Китинг (демократ, от штата Массачусетс) пытался добиться от Рубио, чтобы он вслед за ним назвал главу российского государства "военным преступником". Рубио, временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности, в ответ на это изложил версию, согласно которой в ходе украинского кризиса "были случаи, которые можно было бы охарактеризовать как военные преступления".

"Но мы стремимся положить конец этому конфликту. Мы не сможем завершить конфликт, если не будем говорить с господином Путиным", - подчеркнул он.

Законодатель перебил госсекретаря, обвинив его в непоследовательности и попытке уйти от прямого ответа.

"Я лишь пытаюсь ответить на ваш вопрос, говоря о том, что мы стремимся завершить конфликт", - продолжил Рубио.

"Ответ заключается в том, что военные преступления имели место, в этом нет сомнений, но у нас будет время и место для того, чтобы установить, кто несет за них ответственность", - утверждал Рубио.

"Но в настоящий момент моя задача состоит в том, чтобы завершить конфликт", - отметил он, после чего конгрессмен вновь обвинил его в отказе дать прямой ответ.

Дальнейшие попытки Рубио развернуто изложить свою позицию также были встречены выкриками и оскорбительными репликами со стороны законодателя.