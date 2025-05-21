Депутаты Госдумы от ЛДПР под руководством лидера партии Леонида Слуцкого совместно с сенаторами внесли законопроект об установлении нового дня воинской славы — 31 марта. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Дата приурочена к взятию Парижа русскими войсками в 1814 году и победоносному завершению Отечественной войны 1812 года, а также заграничных походов 1813–1814 годов.

В пояснительной записке авторы инициативы подчеркивают, что предлагаемая дата символизирует «триумф русского оружия и восстановление исторической справедливости».

«31 марта 1814 года союзные войска, включая российскую армию, вошли в Париж, что привело к окончательному поражению Наполеона и завершению эпохи наполеоновских войн», — отмечается в тексте.

Президент России Владимир Путин отмечал, что люди, которые желают вернуться ко временам нашествия Наполеона Бонапарта, в мире есть, но они забывают, чем закончилось это историческое событие.

17 февраля президент США Дональд Трамп, говоря о возможном урегулировании конфликта на Украине, обратился к истории России, упомянув ее победы над Наполеоном Бонапартом и Адольфом Гитлером.