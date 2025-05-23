Кадыров помянул умершего 17 лет назад племянника

17 лет назад, 23 мая 2008 года, скончался племянник главы Чечни Рамзана Кадырова Турпал-Али. Чеченский глава помянул племянника в личном блоге.

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Рамзан Кадыров отметил, что его племянник покинул мир в юном возрасте — полным сил, надежд и светлых намерений. Глава Чечни добавил, что это была невосполнимая утрата для всей его семьи.

Политик добавил, что Турпал-Али был заботливым, рассудительным, благородным и добрым. По словам Рамзана Кадырова, мальчик стремился во всем походить на своего дедушку Ахмата, стараясь находиться рядом с ним как на официальных мероприятиях, так и на семейных встречах. Он внимательно слушал его слова, перенимал манеру общения, поведение и даже выражение взгляда.

— Турпал-Али был настоящей радостью и гордостью нашей семьи. Таким он и остался в наших сердцах. Мы постоянно вспоминаем его, молим Всевышнего о лучшей доле для него, стараемся делать добрые дела в его честь, — написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего сына куратором регионального отделения Министерства внутренних дел России. По представлению Адама Кадырова руководителем оперативно-разыскной части управления собственной безопасности МВД Чечни также назначили Тимура Мусангузова.