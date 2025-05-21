Пашинян оценил отношения Москвы и Еревана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян положительно оценил отношения Москвы и Еревана в этом году. Его слова передает ТАСС.

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По его словам, между ним и президентом России Владимиром Путиным идет активный диалог, а вице-премьеры стран очень тесно работают в рамках Евразийского экономического союза и по вопросам двусторонних отношений.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал «украинизацию» Армении. По его словам, в Армении не заявляют о запрете русского языка и культуры.

До этого министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения не ведет переговоры о членстве в Евросоюзе.