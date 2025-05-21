Лавров пошутил на тему семейного положения на встрече в Армении

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления перед преподавателями и студентами филиалов российских вузов в Армении пошутил на тему семейного положения.

Об этом пишет РИА Новости.

Модератор мероприятия отметила, что перед вопросом нужно назвать место работы или учёбы и направление специальности.

«Семейное положение не надо говорить. Необязательно время терять, задавайте вопросы», — пошутил Лавров.

Ранее Лавров пошутил, что работать с машинисткой лучше, чем с любым искусственным интеллектом.