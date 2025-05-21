Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал неверным утверждение госсекретаря США Марка Рубио о том, что Россия в украинском конфликте требует «то, на что не имеет права». Об этом пишет РИА Новости.

Накануне Рубио заявил, что конфликт на Украине не имеет военного решения и должен завершиться путем переговоров. По его мнению, Россия в этом конфликте требует «то, на что не имеет права», а Украина добивается «того, что ей не удастся вернуть военным путём».

«Рубио заблуждается относительно территориальных реалий Донбасса. Если с логикой второй части утверждения можно согласиться, то первая – относительно российских требований — неверна», — подчеркнул Слуцкий.

По его мнению, заявление госсекретаря следует рассматривать, прежде всего, в контексте внутриполитических процессов в США. Он пояснил, что в Сенате США не желают слышать, что Крым, Донбасс и Новороссия по праву и по воле народа воссоединились с Россией.

Рубио назвал главную проблему урегулирования конфликта на Украине

Кроме того, заметил Слуцкий, Вашингтон не хочет слышать и о праве наций на самоопределение, зафиксированное в Уставе ООН. Американцы, заметил он, вспоминают об этом избирательно, когда речь идет, к примеру, о Косово или Гренландии.

Парламентарий констатировал, что Россия точно не требует «то, на что не имеет права». Она защищает права русских Донбасса, которые сделали свой выбор и имеют полное право быть в составе РФ.

Торга здесь быть не может, резюмировал Слуцкий.