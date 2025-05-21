Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн ответил на шутку президента России Владимира Путина о присоединении Сумской области, вспомнив о своих корнях. Комментарий он опубликовал в своем Telegram.

Глава российского региона отметил, что его дедушка родом из Сумской области.

«Так что это земля для меня совсем не чужая», — написал Хинштейн.

Ранее глава Глушковского района Павел Золотарев предложил главе государства сделать Сумскую область территорией России. С такой инициативой он выступил, отвечая на вопрос, на сколько километров нужно отогнать Вооруженные силы Украины (ВСУ) от границы.

Путин шуткой объяснил назначение Хинштейна врио главы Курской области

В ответ Путин посмеялся над умением Александра Хинштейна получать деньги от федерального центра.