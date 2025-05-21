В Госдуме сделали неожиданное заявление об обмене пленными с Украиной

Депутат Госдумы, глава Комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что Владимиру Зеленскому почти некого отправлять на обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000», о котором договорились делегации Москвы и Киева не переговорах в Стамбуле. Об этом он высказался в беседе с SHOT.

По словам парламентария, у украинской стороны нет столько российских военных.

Политик заявил, что сейчас Зеленский ищет российских пленных по всем своим тюрьмам, чтобы набрать на обмен хоть кого-то.

В ход также идут все подростки, женщины и старики, которых они хватали на улице, добавил Картаполов.

Стало известно, чья была идея об обмене пленными 1000 на 1000 с Украиной

Иностранные наемники, по словам депутата, участвовать в обмене пленными не будут, так как это «отдельная каста».

Ранее Картаполов заявил, что НАТО пересматривает свою доктрину и готовится к войне.