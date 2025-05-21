Захарова высмеяла планы Финляндии поставить камеры с ИИ на границе с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на информацию о планах Финляндии установить на границе с РФ камеры с искусственным интеллектом. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, Хельсинки намерен использовать для наблюдения за границей камеры с технологиями ИИ, которые смогут различать приближающихся к пограничной зоне.

"А медведей? Кстати, забор-то построили?" - поинтересовалась дипломат.

Ранее финская таможенная служба потребовала от властей страны окончательно закрыть или открыть границы с Россией.

В ведомстве пожаловались, что из-за непонятной нынешней ситуации вынуждены тратить до 200 000 евро в месяц на зарплаты фактически не работающим сотрудникам.

Что касается упомянутого Захаровой забора, то Финляндия намеревалась начать строительство 200-километрового сооружения еще зимой 2024 года.