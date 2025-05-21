Шойгу рассказал, что чувствует на верху служебной лестницы

Документальный фильм «Шойгу 70. Правила жизни» вышел на просторах Сети. В нем 70-летний секретарь Совета безопасности России поделился ощущениями от службы.

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Рассуждая о своей работе, Шойгу заявил, что последние годы для него, как и для России, были весьма насыщенными. Тогда же секретарь Совбеза стал еще больше понимать, какой огромный груз ответственности лежит на должностных лицах.

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Также Шойгу поделился личными переживаниями. Он рассказал, как одиноко порой бывает на посту, где ты сам принимаешь решения и где не на кого больше ссылаться.

«Поверьте мне, там очень холодно и очень одиноко, потому что ты принимаешь решение, отвечаешь за это решение, и тебе ссылаться не на кого. Если это выполнено плохо и сделано плохо, естественно, ты принимаешь не только ответственность, но и ту вину», — отметил секретарь Совбеза РФ.

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