Вся территория Курской области на сегодняшний день освобождена от украинских неонацистов. Об этом в среду, 21 мая, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

Как отметил политик в интервью телеканалу "Россия 24", "насколько я понимаю и располагаю информацией, всем попыткам проникновения на территорию региона дается решительный и очень жесткий отпор".

Однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток нанести урон Курской области и ее жителям — каждый день в регионе фиксируют различные удары, налеты беспилотников, использование авиабомб и иные действия украинских боевиков, рассказал Хинштейн.

26 апреля глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области — тогда был очищен от украинских националистов Горналь, последний удерживавшийся боевиками ВСУ населенный пункт в регионе.

При этом еще 8 апреля Александр Хинштейн отмечал, что час окончательного разгрома противника на Курской земле все ближе — наши защитники "совсем скоро принесут нам долгожданную Победу".